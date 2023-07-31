ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس الآن على موقع وزارة التربية والتَّعْلِيم نتائج الامتحانات 2023، حيث كانت انتهت امتحانات الثانوية العامة ، يوم خميس، وسط فرحة عارمة من جانب الطلاب وأولياء الأمور لانتهاء هذه السنة، ويستعد الجميع لاكتمال الفرحة بالتنسيق بعد نتيجة الصف الثالث الثانوي، من أجل معرفة التنسيق والتقديم للكليات والمعاهد، لذلك سوف نعرض لكم من خلال موقعنا ، موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة https://natega.dostor.org/

بالاسم ورقم الجلوس.. موقع وزارة التربية والتَّعْلِيم نتائج الامتحانات 2023

كانت تشغل وزارة التربية والتعليم جاهدة فى تلك الأيام من أجل ظهور النتيجة فى أقرب وقت، حيث تستكمل عملية التصحيح ورصد الدرجات لإعطاء كل طالب حقه، ومن أجل ظهور المؤشرات والإحصاءات للنتيجة المرتقبة، وطمأن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، الأهالي والطلاب بشأن النتيجة وخاصة الشعبة العلمية بسبب مادة الكيمياء التي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت جدلاً كبيراً بسبب صعوبة امتحانها.

موقع وزارة التربية والتَّعْلِيم نتائج الامتحانات 2023

حيث يتمكن حجازي أنه تم تصحيح نصف ورق الإجابة لمادة الكيمياء، بواقع 260 الف ورقة، منهم الف طالب حصل على الدرجة النهائية، وحصل حوالي 5 آلاف طالب على 95% فيما أعلى وهو ما يؤثر من خوف وقلق الأهالي على النتيجة من خلال الضغط هنا

http://thanwya.emis.gov.eg/



نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة، ويمكنك الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم وموقع الدستور الآن https://natega.dostor.org/

ومن الاستخبار أن يتم الإعلان عنها من خلال رابط عبر بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم أو عبر بوابة الثانوية العامة التابعة لمركز معلومات وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس والاسم من خلال الضغط هنا https://emis.gov.eg/ او من خلال الضغط هنا

http://thanwya.emis.gov.eg/



خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

- قم بالدخول على رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم عن طريق الضغط هنا https://emis.gov.eg/

- ثم اختيار بوابة الثانوية العامة بعنوان الرابط: http://thanwya.emis.gov.eg/

- اختر أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2023، والتي ستظهر فور اعتماد وإعلان النتيجة.

- قم بتسجيل رقم الجلوس، واضغط على عرض النتيجة.