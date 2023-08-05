ننشر تطورات أزمة انفصال أسما إبراهيم وموسى بعد ارتباط أقل من عام، حيث شهدت الساعات الماضية زيادة معدلات البحث على اسم الإعلامية أسما إبراهيم والمطرب الشاب موسى بعد أقل من عام من الإعلان عن الارتباط رسميًا بعد إقامة حفل خطوبة سبتمبر الماضي بحضور عائلي فقط وعدد من الأصدقاء.

تطورات أزمة انفصال أسما إبراهيم وموسى

نرصد خلال التقرير التالي تطورات أزمة انفصال أسما إبراهيم وموسى، حيث حسمت أسماء الشائعات التي انتشرت حول ارتباطها مؤخرا حيث ظلت عدة أيام في حالة صمت لم تعلق على خبر الانفصال حتى أعلنت بشكل رسمي خلال الساعات الماضية على الخبر وقالت أسما إبراهيم في منشور لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام: “كل شيء قسمة ونصيب.. تم الانفصال بيني وبين موسى، وهو إنسان محترم وربنا يكرم الجميع”.

كانت بداية الارتباط الرسمي حين أعلنت الإعلامية أسما إبراهيم، في شهر سبتمبر الماضي عن خطوبتها رسميًا على المطرب الشاب موسى بعد فترة من انتشار أخبار ارتباطهما، في حفل عائلي جمع الأهل وبعض الأصدقاء، ليأتي إعلان الخطوبة بالتزامن مع انطلاق الحلقة الأولى من الموسم الثالث لبرنامجها “حبر سري” الذي حل ضيف حلقته الأولى المطرب مصطفى كامل.

وتواصل أسما حاليًا تقديم حلقات جديدة من برنامجها حبر سري حيث استضافت عددًا من النجوم خلال الفترة الماضية منهم الفنان محمد هنيدي والفنان تامر عاشور وعدد من النجوم في حلقات برنامجها الذي ينتمي إلى فئة البرامج الحوارية الجادة التي تقدم أخبارًا وأسرار عن النجوم بشكل صادم وحول علاقات النجوم ببعضهم وعلاقتهم داخل الوسط الفني وكشف المستور حول تلك العلاقات مما يتسبب ذلك أحيانًا في وقوع بعض الخلافات بين الفنانين نتيجة تلك التصريحات التي تخرج بها الحلقات.

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