رامي جمال يكشف سر إصابته بالبهاق بـ «حبر سري»..الخميس

يحل المطرب رامي جمال ضيفا على اسما إبراهيم مقدمة برنامج "حبر سري" على شاشة القاهرة والناس، يومى الخميس والجمعة.

ويكشف المطرب خلال الحلقة سبب تعرض إليسا للانتقادات بسبب أسلوب غنائها في الحفلات، وحقيقة إخفائها تقديم دويتو من أول دقيقة مع سعد لمجرد، كما يوضح سبب إصابته بمرض البهاق والسكر، مستعرضا كواليس طلاقه لمدة يوم واحد قبل عودته لزوجته مرة أخرى.

جدير بالذكر أن الموسم السادس من برنامج "حبر سري" يذاع يومي الخميس والجمعة، في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة القاهرة والناس، تقديم أسما إبراهيم وإخراج ميلاد أبي رعد.



تكرار

يحل المطرب رامي جمال ضيفا على أسما إبراهيم مقدمة برنامج "حبر سري" على شاشة القاهرة والناس، الخميس والجمعة.

ويكشف رامي جمال خلال الحلقة سبب تعرض إليسا للانتقادات بسبب أسلوب غنائها في الحفلات، وحقيقة إخفائها عليه تقديم دويتو من أول دقيقة مع سعد لمجرد.

ويوضح سبب إصابته بمرض البهاق والسكر، كما يكشف كواليس طلاقه لمدة يوم واحد قبل عودته لزوجته مرة أخرى.

جدير بالذكر أن الموسم السادس من برنامج "حبر سري" يذاع يومي الخميس والجمعة، في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة القاهرة والناس، تقديم الإعلامية أسما إبراهيم وإخراج ميلاد أبي رعد.



يحل امطرب رامي جمال ضيفا على أسما إبراهيم مقدمة برنامج "حبر سري" على شاشة القاهرة والناس، الخميس والجمعة.

ويكشف رامي جمال خلال الحلقة سبب تعرض إليسا للانتقادات بسبب أسلوب غنائها في الحفلات، وحقيقة إخفائها عليه تقديم دويتو من أول دقيقة مع سعد لمجرد.

ويوضح جمال سبب إصابته بمرض البهاق والسكر، كما يكشف كواليس طلاقه لمدة يوم واحد قبل عودته لزوجته مرة أخرى.

الجدير بالذكر أن الموسم السادس من برنامج "حبر سري" يذاع يومي الخميس والجمعة، في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة القاهرة والناس، من تقديم الإعلامية أسما إبراهيم وإخراج ميلاد أبي رعد.