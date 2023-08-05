السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربي

إصابة 5 أشخاص في
إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربي

أُصيب 5 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة وإختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور لاتخاذ اللازم.

وتوقفت حركة المرور على طريق الصعيد الصحراوي الغربي بصورة جزئية، وهرع المارة لمساعدة المصابين لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم، يفيد وقوع حادث انقلاب ميكروباص محمل بالركاب على طريق أسيوط الغربي بدائرة المحافظة ووجود عدد من المصابين.
 
وانتقلت قوة أمنية إلى مكان مكان الحادث على الفور، وتبينّ انقلاب سيارة ميكروباص قبل مدخل أبو صير، حيث أسفر حادث طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي عن إصابة 5 أشخاص وهم صباح حسن حسين (62 سنة)، وعبد الرحمن رمضان محمد (19 سنة)، وجنى ياسر جمال (8 سنوات)، وأحمد حلمي صالح (30 سنة)، وملك علي إبراهيم (17 سنة) وجميعهم مقيمين قرية إهناسيا بمحافظة بني سويف.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في مكان الحادث، لإصاباتهم بإصابات بسيطة وسحجات وكدمات، فيما رفضوا النقل إلى أيّة مستشفى، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق حيال الحادث وظروفه وملابساته.

 

اصابة 5 أشخاص حادث انقلاب ميكروباص طريق أسيوط الغربي

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