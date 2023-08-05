السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحماية المدنية تسيطر على «حريق الأوقاف» (صور)

الحماية المدنية تسيطر
الحماية المدنية تسيطر على حريق الأوقاف

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق مبنى وزارة الأوقاف بوسط القاهرة، وتولت النيابة التحقيقات.

وكان ورد إلى غرفة عمليات إطفاء القاهرة بلاغ بنشوب حريق داخل مبنى وزارة الأوقاف، وعلى الفور تم توجيه 5 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ للسيطرة على الحريق ومحاولة إخماده.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها، ويجري رجال المباحث تحرياتهم للوقوف على أسباب وملابسات اندلاع الحريق الذي اندلع صباح اليوم السبت.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

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