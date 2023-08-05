لماذا يريد ترامب نقل محاكمته من واشنطن إلى فيرجينيا؟

كشفت تقارير أمريكية أنه من غير المحتمل أن توافق السلطات القضائية في الولايات المتحدة على نقل محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب من واشنطن العاصمة إلى ولاية فيرجينيا الغربية.

وأوضحت اذاعة “ان بي أر” (npr) الأمريكية في تقرير لها أنه من المقرر محاكمة الرئيس السابق ترامب بتهمة التآمر لإلغاء نتائج انتخابات 2020، نهاية الشهر الجاري لكن ترامب وفريقه القانوني قالوا إنهم يريدون نقل المحاكمة إلى ولاية فرجينيا الغربي وهو أمر غير مرجح حدوثه.

ووفقا للتقرير فإن ترامب يعتبر ولاية فيرجينيا الغربية ولاية شبه مضمونة في التصويت الانتخابي له على عكس واشنطن التي صوت 95% من سكانها لجو بايدن، بينما فاز ترامب بحوالي 70٪ من الأصوات في عامي 2016 و 2020 في فيرجينيا الغربية، وفي حال خوض ترامب سباق انتخابات الرئاسة 2024 للنهاية فان ولاية فيرجينيا تعتبر مضمونة بالكامل بالنسبة له.

وأوضح تقرير (npr) أن العديد من القضاه الفيدرالين الذين تم تعيينهم مؤخرا في واشنطن، تم تعيينهم من قبل الديموقراطيين وبالتالي قد يكونوا عادلين مع ترامب ويحكموا عليه وهو أمر لايريده ترامب.

محاكمة دونالد ترامب في 28 أغسطس

هذا واتفق الادعاء وفريق الدفاع عن الرئيس السابق دونالد ترامب، على أن الجلسة القادمة في قضية محاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020، ستكون يوم 28 أغسطس الجاري.

ودفع دونالد ترامب ببراءته من التآمر على المؤسسات الأمريكية، بعد يومين من اتهامه بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

ومثل الملياردير الجمهوري أمام محكمة فدرالية تقع على مقربة من مبنى الكابيتول الذي اقتحمه أنصار له في 6 يناير 2021.

وبحسب الادعاء العام اتهم ترامب بالتخطيط مع ستة آخرين لم تذكر أسماؤهم، على قلب نتيجة الانتخابات، وهذه القضية هي الأخطر من بين ثلاث قضايا جنائية تهدد بعرقلة محاولته العودة إلى البيت الأبيض.

ترامب: مشاكلي القانونية عززت حملتي الانتخابية

يأتي هذا فيما قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال مأدبة عشاء للحزب الجمهوري في مونتجومري، إن مشاكله القانونية عززت حملته الانتخابية لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في عام 2024.

وسخر الرئيس السابق من محاولات محاكمته مشيرا إلى أن كل مرة يقدمون فيها لائحة اتهام ضده يتقدم في صناديق الاقتراع، وبالتالي يحتاج إلى لائحة اتهام أخرى لإغلاق هذه الانتخابات والفوز بها.

وقال ترامب إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حثت على توجيه الاتهامات اليه في محاولة منها لمساعدة بايدن في الفوز بانتخابات عام 2024.

بيلوسي: ترامب جرو خائف

ومن جانبها وصفت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب السابق، ترامب بأنه كان مثل كلب صغير خائف وهو في طريقه للمحكمة.

وقالت نانسي بيلوسي وفقا لمانقلته صحيفة الجارديان إن دونالد ترامب بدا وكأنه "جرو خائف" قبل محاكمته في واشنطن بتهم تتعلق بتخريبه الانتخابي.

وتابعت بيلوسي أن ترامب بدا قلقا جدا على مصيره ومستقبله السياسي ولم يبد واثقا من نفسه خلال المحاكمة لاسيما فقد أدرك أنه خسر انتخابات 2024 مشيرة إلى أنها باتت حزينة بسبب استمرار الجمهويون في دعم ترامب داعية إياهم لتغير موقفهم مع ترامب والتفكير في ما يقدمونه للشعب الأمريكي وألا ينصاعوا خلف شخص تافه على حد قولها.

