الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كيف تؤثر محاكمة ترامب على ماراثون الانتخابات الأمريكية 2024؟.. خبير يجيب

ترامب
ترامب

أوضح عاطف سعداوي، الخبير في الشؤون الأمريكية، كيف تؤثر محاكمة ترامب على ماراثون الانتخابات الأمريكية 2024، قائلًا: "سيكون هناك تأثير كبير لما يجري حاليًا من محاكمات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على مسار الانتخابات الرئاسية المقبلة". 

وأضاف سعداوي خلال مداخلة ببرنامج ملف اليوم، الذي يقدمه الإعلامي كمال ماضي، عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أنه سيكون تأثيرًا إيجابيًا بعكس ما يتصور البعض، لافتًا إلى أن ترامب حتى الآن بلغة الأرقام هو المستفيد مما يحدث، لافتًا إلى أن ما حدث قبل توجيه لائحة الاتهام الأولى في أبريل الماضي، حيث أنه في أبريل الماضي كان الفارق بينه وبين روندي سانتس في استطلاعات الرأي أقل من 3%. 

وأوضح أن آخر استطلاع في الرأي أجري في أبريل الماضي، كان الفارق 41% مقابل 39% لروندي سانتس، حيث كان روندي سانتس  الفائز الأكبر من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، عندما أبلى بلاءً حسنًا، وبدأ الجمهوريون ينظرون إليه على أنه هو البديل المحتمل أو المرشح الأوفر حظًا، للفوز بترشيح الجمهوريون بما فيهم ترامب نفسه، حيث كان  يوجه له عبارات اللوم والعتاب ويحذره من خوض السباق الرئاسي لمعرفته وقتها أنه هو المنتصر.

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