السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة|الأهلى يدرس التظلم على عقوبة كهربا وحريق فى مبنى وزارة الأوقاف

أخبار الظهيرة
أخبار الظهيرة

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والرياضية والفنية وغيرها، يرصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار الظهيرة".

الأهلى يدرس التظلم على عقوبة محمود كهربا.. ويستقر على بديل أبوعبلة

كهربا

يدرس مسئولو الأهلي الموقف القانونى من قرار لجنة التظلمات، بتخفيض عقوبة إيقاف محمود كهربا إلى 6 مباريات بدلًا من 12، وتقليص العقوبة المالية إلى نصف مليون جنيه.

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"ع الزيرو" لـ محمد رمضان يُحقق 1.2 مليون جنيه إيرادات أمس الجمعة

ع الزيرو

واصل الفنان محمد رمضان تحقيق الإيرادات المميزة بفيلمه الجديد «ع الزيرو» الذي طرح قبل 3 أيام بدور العرض السينمائية، ضمن موسم الصيف، وسط منافسة كبيرة بين عدد من الأفلام.

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شكرى يتوجه إلى تشاد للمشاركة فى أول اجتماع للآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان

سامح شكري

أعلن السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن سامح شكري وزير الخارجية سيتوجه، غدًا الأحد، إلى العاصمة التشادية «ندجامينا».

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الصور الأولى لاندلاع حريق فى مبنى وزارة الأوقاف بوسط القاهرة

حريق شب بمبنى وزارة

حصل "الدستور" على الصور الأولية لحريق شب داخل مبنى وزارة الأوقاف، بمنطقة وسط القاهرة، وتُظهر تصاعد الأدخنة من المبنى.

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التربية والتعليم تعلن إتاحة نماذج إجابات الثانوية العامة على موقع الوزارة

طلاب الثانوية العامة

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن إتاحة نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ على الموقع الإلكتروني للوزارة، وجارٍ تحميل كراسات أسئلة الامتحانات.

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الشرطة الباكستانية: نقل عمران خان لإسلام آباد بعد القبض عليه

عمران خان

أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم السبت، عن نقل عمران خان إلى إسلام آباد بعد القبض عليه في لاهور، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

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