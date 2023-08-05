السبت 05 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الشرطة الباكستانية: نقل عمران خان لإسلام آباد بعد القبض عليه

عمران خان
عمران خان

أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم السبت، عن نقل عمران خان إلى إسلام آباد بعد القبض عليه في لاهور، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وقالت حركة إنصاف الباكستانية إن قرار حبس عمران خان انتقام سياسي ومحاولة يائسة لتحقيق أهداف محددة، مؤكدة أن الشعب لن يقبل بالمؤامرة وبمحاولة الانتقام من عمران خان.

بيع هدايا مُنحت للدولة بطريقة غير قانونية

وأرجعت التقارير صدور الحكم إلى بيع هدايا مُنحت للدولة بطريقة غير قانونية، فيما أكد خبراء في القانون أن الإدانة في القضية قد تقضي على فرص خان في المشاركة بالانتخابات الوطنية، التي يجب إجراؤها قبل أوائل نوفمبر.

عمران خان رئيس الوزراء عمران خان الحكم على عمران خان اسلام اباد القبض عليه في لاهور لاهور الشرطة الباكستانية

مواد متعلقة

التليفزيون الباكستانى: الحكم على عمران خان بالسجن 3 سنوات بتهمة الكسب غير المشروع

الدفاع البريطانية: الهجوم على "أولينيجورسكى جورنياك" يشكل ضربة كبيرة لأسطول البحر الأسود الروسى

"القاهرة الإخبارية" تكشف أصداء حفل محمد منير وحميد الشاعرى بمهرجان العلمين (فيديو)

"القاهرة الإخبارية": إنذار من الطبيعة بكوارث بيئية وجفاف البحار والأنهار (فيديو)

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة على معظم انحاء الجمهورية.. والمحسوسة بالقاهرة 41 درجة

الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة.. وأمطار رعدية على المناطق الجنوبية (فيديو)

أوكرانيا تعلن حالة التأهب الجوى فى جميع أنحاء البلاد

سميرة موسى.. مُروّضة الذرة

الأكثر قراءة

الأهلى يدرس التظلم على عقوبة محمود كهربا.. ويستقر على بديل أبوعبلة

بعد إعلان نتائج الثانوية العامة.. تنسيق الجامعات الخاصة ومصروفاتها لعام 2024/2023

اندلاع حريق فى مبنى وزارة الأوقاف بوسط القاهرة

الصور الأولى لاندلاع حريق في مبنى وزارة الأوقاف بوسط القاهرة

"ربيع": قناة السويس تسمح بمرور 120 سفينة دون عائق.. والتطوير لا نهاية له

زوجة تتهم زوجها بتلقي الرشوة أمام محكمة الأسرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «1-8»

سارة شريف

قصة «أوبنهايمر» اليهودى

ماجد حبته

الشريرة.. وحقوق الإنسان!

حسين دعسة

أمريكا تقود مناقشات "المجاعة وانعدام الأمن الغذائى" أثناء مجلس الأمن

محمد عبدالعزيز

اتحاد منتجى مصر.. أن تأتى متأخرًا

خالد حريب

النيجر.. تحرر أم كرة ثلج حربية

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه