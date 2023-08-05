الشرطة الباكستانية: نقل عمران خان لإسلام آباد بعد القبض عليه

أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم السبت، عن نقل عمران خان إلى إسلام آباد بعد القبض عليه في لاهور، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وقالت حركة إنصاف الباكستانية إن قرار حبس عمران خان انتقام سياسي ومحاولة يائسة لتحقيق أهداف محددة، مؤكدة أن الشعب لن يقبل بالمؤامرة وبمحاولة الانتقام من عمران خان.

بيع هدايا مُنحت للدولة بطريقة غير قانونية

وأرجعت التقارير صدور الحكم إلى بيع هدايا مُنحت للدولة بطريقة غير قانونية، فيما أكد خبراء في القانون أن الإدانة في القضية قد تقضي على فرص خان في المشاركة بالانتخابات الوطنية، التي يجب إجراؤها قبل أوائل نوفمبر.