"ع الزيرو" لـ محمد رمضان يُحقق 1.2 مليون جنيه إيرادات أمس الجمعة

واصل الفنان محمد رمضان تحقيق الإيرادات المميزة بفيلمه الجديد «ع الزيرو» الذي طرح قبل 3 أيام بدور العرض السينمائية، ضمن موسم الصيف، وسط منافسة كبيرة بين عدد من الأفلام.

إيرادات فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان

وحقق فيلم "ع الزيرو" لمحمد رمضان، أمس الجمعة، إيرادات جيدة بقيمة مليون و171 ألف جنيه، ومن المتوقع أن تزيد إيرادات الفيلم بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

أطلقت شركة "العدل جروب" واستديوهات "فوكس" فيلم "ع الزيرو" بطولة النجم محمد رمضان والنجمة نيللي كريم، وعدد كبير من نجوم السينما في صالات السينما الأربعاء الماضي؛ كما يعرض في دول الخليج في 9 أغسطس.

الفيلم من بطولة النجم محمد رمضان والنجمة نيللي كريم والطفل منذر مهران، بمشاركة مجموعة من أشهر النجوم، على رأسهم النجمة جمانة مراد وإسلام إبراهيم، ومن إخراج محمد جمال العدل وتأليف مدحت العدل، وشاركت في إنتاجه استديوهات فوكس والعدل جروب.