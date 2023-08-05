الأهلى يدرس التظلم على عقوبة محمود كهربا.. ويستقر على بديل أبوعبلة

يدرس مسئولو الأهلي الموقف القانونى من قرار لجنة التظلمات، بتخفيض عقوبة إيقاف محمود كهربا إلى 6 مباريات بدلاً من 12، وتقليص العقوبة المالية إلى نصف مليون جنيه.

وكشف مصدر بالقلعة الحمراء، أن محمد عثمان المستشار القانوني سيقدم لمجلس الإدارة تقريرا مفصلا لمحمود الخطيب قبل اتخاذ القرار المناسب في الأزمة، خاصة بعد انتهاء الموسم بالصعود إلى قبل نهائي كأس مصر على حساب المصري البورسعيدي.

يفاضل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بين العديد من السير الذاتية لاختيار رئيس للجهاز الطبى خلفا للدكتور أحمد أبوعبلة، الذى تم تقديم الشكر له فى الساعات الأخيرة بناءً على طلب من السويسرى مارسيل كولر بسبب الخلافات حول بعض الأمور الطبية، مثل تشخيص محمد الشناوي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأيضا الثنائي محمود متولي وعمرو السولية وغيابهما عن مباريات الفريق الأخيرة.

ولفت المصدر إلى أن الدكتور محمد شوقى عضو مجلس الإدارة والمسئول عن الملف الطبى تعيين البديل بحث الأمر مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة قبل توجيه الشكر له من منصبه، وإن كان الأقرب هو تامر أبوالعينيين استشاري جراحة العظام والطب الرياضي الذي عقد معه عبدالحفيظ وكولر جلسة فعليًا قبل السفر للإسكندرية لخوض مواجهة المصري.

كان مسئولو النادي الأهلي قد وجهوا الشكر والتحية للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بعد سنوات طويلة خدم خلالها منظومة الفريق الأول لكرة القدم بكل إخلاص وأمانة، وبذل قصارى جهده وحقق مع كل عناصر منظومة العمل العديد من الإنجازات المحلية والقارية.

جاء ذلك خلال اجتماع الكابتن محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي والمشرف العام على الكرة، بعد ظهر أمس مع لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح وعضوية الكابتن زكريا ناصف، وفي حضور الكابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي.