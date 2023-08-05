شكرى يتوجه إلى تشاد للمشاركة فى أول اجتماع للآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان

أعلن السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، عن أن سامح شكري، وزير الخارجية، سوف يتوجه، غدًا الأحد، إلى العاصمة التشادية «نجامينا»، وذلك للمشاركة في الاجتماع الأول للآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان، والتي عقدت يوم 13 يوليو الماضي، بالقاهرة.

وأوضح السفير أبوزيد أن وزراء خارجية دول الجوار سوف يبحثون فى اجتماعهم مختلف جوانب الأزمة السودانية، بكافة أبعادها الأمنية والسياسية والإنسانية، وتأثيراتها على الشعب السودانى وتداعياتها الإقليمية والدولية، بهدف وضع مقترحات عملية تمكن رؤساء الدول والحكومات المجاورة للسودان من التحرك الفعال للتوصل إلى حلول تضع نهاية للأزمة الحالية، وتحافظ على وحدة السودان وسلامته الإقليمية ومقدرات شعبه الشقيق.