التليفزيون الباكستانى: الحكم على عمران خان بالسجن 3 سنوات بتهمة الكسب غير المشروع

أعلن التليفزيون الباكستاني، اليوم السبت، عن الحكم على رئيس الوزراء السابق عمران خان بالسجن 3 سنوات بتهمة الكسب غير المشروع، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، قد انتقد الحكومة السابقة لحركة الإنصاف بزعامة رئيس الوزراء السابق عمران خان، بسبب ما وصفه بالإهمال الجنائي والأداء غير الفعال، قائلا: إن البلاد دفعت ثمنا باهظا مقابل أخطائها الفادحة وانتقامها السياسي.

وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني: إن عمران خان أهمل استكمال محطة طاقة هافيلي بهادور شاه التي تعمل بالغاز بسبب عداوته لقيادة حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، وتعين على الدولة دفع مبلغ ضخم إضافي قدره 77 مليار روبية، بالإضافة إلى تكلفتها الأصلية البالغة 74 مليار روبية في ذلك الوقت لعدم التشغيل.