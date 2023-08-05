السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الكينج محمد منير يشعل مهرجان العلمين بـ"علمونى"

محمد منير في مهرجان
محمد منير في مهرجان العالمين

أشعل الكينج محمد منير أجواء مدينة العلمين الجديدة بحفله الضخم المقام ضمن فعاليات المهرجان والذي يشهد تواجدًا جماهيريًا بالآلاف من محبيه ومتابعيه.

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محمد منير فى حفل العلمين

ومنذ صعود الكينج مسرح الحفل أشتعل مسرح العلمين أرينا بأغنياته ونغماته، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع أغنيته "علموني"، وترك مساحة للجمهور للغناء معه الأغنية.

محمد منير فى حفل العلمين

ويشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وذلك بعد توافد الآلاف على ساحة الحفل منذ فتح الأبواب في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ومن المقرر أن يشهد الحفل العديد من المفاجآت للجمهور.

محمد منير فى حفل العلمين

 

ويشهد مهرجان العلمين الجديدة عددًا من الحفلات الغنائية لكبار النجوم في مصر وفي الوطن العربي، حيث تنطلق السبت، حفل النجمة إليسا وتامر عاشور، فضلًا عن حفل ضخم للموسيقار عمر خيرت يوم 10 أغسطس المقبل، إضافًة إلى حفل النجمة كارول سماحة والنجم بهاء سلطان.

ويضم المهرجان الذي يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربي وعلى المستوى الدولي.

محمد منير فى حفل العلمين
الكينج محمد منير الكينج محمد منير العلمين علموني

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