حميد الشاعرى يقدم هيثم نبيل فى حفل العلمين
قدم الكابو حميد الشاعري الملحن والمطرب هيثم نبيل على خشبة مسرح حفل مهرجان العلمين، وقال حميد: "أحب أن أقدم ملحن شاطر وموهوب وقدم ألحان كثيرة لمسلسل جعفر العمدة والبرنس وغيره، وهو قام بتلحين أغنية جديدة لي تحمل اسم بالي رايق"، وقدموها سويا، ليرد هيثم قائلا: "مبسوط بالعمل مع الكابو حميد الشاعري أول من قدمني ووزع لي أغنية فراق".
وقال النجم حميد الشاعري إنه سعيد بالتواجد في مدينة العلمين، مضيفا: "أشكر كل العاملين اللى بنوا هذا الصرح العطيم، وأوجه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مجهودها الكبير.. ويا رب يوصل صوتنا للعالم كله".