السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حميد الشاعرى يقدم هيثم نبيل فى حفل العلمين

حميد الشاعرى وهيثم
حميد الشاعرى وهيثم نبيل فى حفل العلمين

قدم الكابو حميد الشاعري الملحن والمطرب هيثم نبيل على خشبة مسرح حفل مهرجان العلمين، وقال حميد: "أحب أن أقدم ملحن شاطر وموهوب وقدم ألحان كثيرة لمسلسل جعفر العمدة والبرنس وغيره، وهو قام بتلحين أغنية جديدة لي تحمل اسم بالي رايق"، وقدموها سويا، ليرد هيثم قائلا: "مبسوط بالعمل مع الكابو حميد الشاعري أول من قدمني ووزع لي أغنية فراق".
 

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حميد الشاعرى وهيثم نبيل فى حفل العلمين


وقال النجم حميد الشاعري إنه سعيد بالتواجد في مدينة العلمين، مضيفا: "أشكر كل العاملين اللى بنوا هذا الصرح العطيم، وأوجه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مجهودها الكبير.. ويا رب يوصل صوتنا للعالم كله".

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