السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نبيل نعيم يروى لـ "الشاهد": سيد إمام هو مؤسس فكر القاعدة

نبيل نعيم
نبيل نعيم

قال نبيل نعيم، القيادي السابق بجماعة الجهاد، إنه قد طبع لـ سيد إمام كتيب يسمى "الحوار مع الطواغيت" ، لافتًا إلى أن سيد إمام هو مؤسس فكر القاعدة، حيث أن كل القاعدة حتى الآن تسير على فكر سيد إمام، ولا تستطيع الخروج عنه. 

وأضاف نيل نعيم، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news: "قابلت سيد إمام قبل قتل السادات، وقد كان سيد إمام أستاذ دكتور في كلية طب القصر العيني، حيث كان الأول على الكلية لمدة سبع سنوات، وكان أستاذ جراح عالمي".

وأشار إلى أن سيد إمام من أساسه تكفيري، لافتًا إلى أنه كان يخبيء فكره الحقيقي ولا يفصح عنه لأحد أبدًا، معقبًا: "لأنني عشت معه، ففي لحظة تجلي حكى لي حكاية فهمت من خلالها أصل فكره". 

وتابع: "حكى لي أنه كان يوجد في القصر العيني غرفة للمعتقلين، وكان يوجد بها عبدالمجيد الشاذلي وهو أحد القطبيين، حيث كان عبدالمجيد الشاذلي هو التلميذ المخلص لسيد قطب، والتقى سيد إمام بعبد المجيد الشاذلي  في القصر العيني، وكان من يعالجه، وقد أخذ فكر عبد المجيد الشاذلي". 

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