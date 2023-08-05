نبيل نعيم لـ "الشاهد": سلمت لبن لادن شيك بـ 2 مليون دولار

قال نبيل نعيم، القيادي السابق بجماعة الجهاد، إن أسامة بن لادن كان يحب أيمن الظواهري جداً ويثق فيه كثيرًا، لدرجة أن الظواهري إذا قال لأبن لادن أنا أريد 25 ألف دولار، سوف يعطيه 50 ألف دولار.

وأضاف نعيم خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية Extra news: "نقلت لأسامة بن لادن شيك بـ 2 مليون دولار من السعودية وسلمته له في الخارج، حيث كان قد أرسل هذا الشيك شخص من أصدقاء بن لادن في السعودية، وطلب مني أن أسلم الشيك لأسامه بن لادن في يده".

وأوضح أن أصدقاء بن لادن كانوا مثله مليارديرات، لافتا إلى أن رحلة نبيل نعيم في أفغانستان استغرقت 3 سنوات، حيث سافر إلى أفغانستان في عام 1988، ومن ثم عاد إلى مصر في عام 1991م، وتم القبض عليه في مصر ضمن "العائدون من أفغانستان".