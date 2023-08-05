نبيل نعيم لـ«الشاهد»: الجماعة الجهادية كفرت السادات بأثر رجعي

كشف نبيل نعيم، القيادي السابق بجماعة الجهاد، عن دوافع خالد الإسلامبولي وعبد السلام فرج لقتل السادات.

وقال “نعيم” خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة: "الأساس في قتل السادات لم يكن التكفير ولكن التحفظ، وجماعة الجهاد قتلت الرئيس السادات لأسباب سياسية، وعند مواجهتم في المحكمة بقتل السادات كذبوا الواقعة وأخذوها في طريق ديني.. وكفروا السادات بأثر رجعي".

وأضاف:"كانت الفكرة أن السادات سيفعل مثل عبدالناصر بحبس المعتقلين والمتحفظ عليهم وكان من بينهم شقيق خالد الإسلامبولي، ولم يخرجوا من السجن إلا بموت السادات، فكانت أساس الفكرة.