ضياء رشوان يكشف أبرز ما جاء فى زيارة وزير الصناعة لتركيا

علق ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، على زيارة وزير التجارة والصناعة إلى تركيا.

وقال خلال تقديم برنامجه "مصر جديدة"، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الجمعة، إن زيارة وزير التجارة والصناعة إلى تركيا هي الأولى من نوعها منذ سنوات وذلك في إطار عودة العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفراء بين مصر وتركيا وتطور العلاقات على كل الأصعدة تطورات إيجابية ملحوظة.

وأضاف أن وزير الصناعة التقى بمجموعة “KOC” القابضة التركية واستعرضوا خلال اللقاء مشروعات الشركة في مصر ورؤيتها المستقبلية لزيادة الاستثمارات في السوق المصري، لافتًا إلى أن اللقاء تناول أيضًا الفرص والمقومات الاستثمارية في السوق المصرية.

وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة حريصة على تعزيز التعاون المشترك مع كبرى الشركات التركية لاسيما مجموعة KOC القابضة لما تتمتع به من خبرة كبيرة في عدد من المجالات الاستثمارية.

وأوضح أن مجموعة KOC القابضة تستهدف التوسع في السوق المصري خلال الفترة المقبلة من خلال مصنع للصناعات المغذية للسيارات وآخر للمستحضرات الطبية بالإضافة إلى التعاون مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وطاقة الرياح.