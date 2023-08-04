الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هل أغلقت الدولة محيط منطقة الأهرامات للتطوير؟.. خبير سياحى يجيب

الأهرامات
الأهرامات

علق الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، على شائعات إغلاق منطقة الأهرامات لمدة شهرين لتطويرها.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن منطقة الأهرامات مفتوحة للجميع ولا يوجد إغلاق، ولكن وزارة السياحة والآثار أغلقت غرفة الدفن والممر المتجه إلى الغرفة من أجل الترميم لمدة شهرين، لأن هذه الغرفة لم ترمم منذ فترات طويلة.

وأضاف أن منطقة الأهرامات يتم التطوير فيها كمنطقة أثرية دون المساس بأي مكان للزيارة، مشيرًا إلى أن هناك محاولات لجعل هضبة أهرامات الجيزة مبحثًا مفتوحًا وأن يتم إيصالها بفروع النيل القديمة.

وأشار إلى أن وزارة السياحة والآثار تريد أن تجعل شمال منطقة المتحف المصري الكبير عبارة عن مجموعة من الفنادق الكبيرة توجد بها خدمات سياحية كثيرة، مؤكدًا أن منطقة محيط الأهرامات أثرية ومهمة جدًا وكانت جزءًا من عاصمة الدولة المصرية منذ 5 آلاف سنة.

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