الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كيف تواجه شركات أشباه الموصلات العقوبات الأمريكية ضد الصين؟

الرقائق
الرقائق

على الرغم من قيود عقوبات الحكومة الأمريكية على شركات التكنولوجيا للتعامل مع الصين، إلا أن شركة إنتل الأمريكية الدولية لأشباه الموصلات كان لها رأي آخر في التوسع مع الصين رغم العقوبات. 

وذكرت صحيفة آسيا تايمز، تواصل إنتل الترويج لأعمالها في الصين ضمن قيود عقوبات الحكومة الأمريكية على صناعة أشباه الموصلات الصينية، ليست لديها مصلحة في التخلي عن السوق الصينية، التي شكلت 27٪ من مبيعاتها في عام 2022.

وأشارت الصحيفة إلى أن مركز الابتكار الجديد Shenzhen أحدث المبادرات العديدة هذا العام، وما يوضح عزم الشركة على الاستمرار في العمل في الصين كالمعتاد، وبهدوء قدر الإمكان، هو الإنشاء الأخير لمركز Intel Greater Bay Innovation Center في منطقة نانشان في شينزين، المدينة الصينية الجنوبية عبر الحدود الداخلية من هونج كونج.

وأضاف التقرير أن المركز سيعزز أعمال إنتل في الصين بينما يدعم سياسة نانشان الصناعية عالية التقنية.

ومن المتوقع أن تشمل أنشطتها الذكاء الاصطناعي (AI) والحوسبة المتطورة وتطبيقات الخادم والكمبيوتر الشخصي وكفاءة الطاقة وتقنيات أخرى. وبحسب ما ورد قامت ست شركات محلية بالتسجيل بالفعل.

وقال وانغ روي، نائب الرئيس الأول ورئيس شركة إنتل الصين، إن الشركة "ستستفيد من تقنية إنتل ونظامها البيئي، وتسهل تكامل وتطوير القطاعات الناشئة في منطقة الخليج الكبرى وتساعد في تطوير الاقتصاد الرقمي".

وأضاف: هذا يعني أن Intel ستقدم المساعدة الفنية والدعم التسويقي للشركات المحلية التي تستخدم تقنيتها. لن تقوم ببناء قدرة إنتاجية جديدة في الصين، وهو ما لا يُسمح لمتلقي دعم قانون CHIPS الأمريكي بالقيام به.

وحتى الآن هذا العام، قام بات جيلسنجر، الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، برحلتين إلى الصين، في النصف الأول من يوليو، زار H3C فرع Tsinghua Unigroup في بكين، واجتمع مع رئيس Tsinghua Li Bin والرئيس التنفيذي لشركة H3C Yu Yingtao لمناقشة تعاونهما التجاري.

وتشتمل خوادم الذكاء الاصطناعي والحوسبة العامة من H3C على معالج التعلم العميق والاستدلال Habana Gaudi2 من Intel ومعالجات Xeon Scalable، على التوالي، في حين أن خوادمها الجديدة الموفرة للطاقة تعتمد أيضًا على تقنية Intel. قدمت Intel Gaudi2 إلى الصين في مؤتمر صحفي في بكين في 11 يوليو.

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