قافلة «حياة كريمة» الطبية تواصل أعمالها في قري مدينة البحر الأحمر

واصلت المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” توجيه قوافلها الطبية بقرى مدينة القصير وسط البحر الأحمر.

وبدأت قوافل “حياة كريمة” اليوم الجمعة، أعمالها فى قرى المدينة بالأمل والجرف، لدعم المواطنين في الأماكن النائية والبعيدة، فضلًا عن التوجيهات الرئاسية بضرورة الاهتمام ببناء الإنسان المصرى.

وقال إبراهيم السيد أحد المواطنين:" القوافل الطبية جاءت تحت إشراف عدد كبير من الدكاترة الاستشاريين والمتخصصين في جميع التخصصات "جراحة عامة، وأنف وأذن، ومخ وأعصاب، وباطنة، وجراحة عظام، ونساء وتوليد، وجلدية، وأطفال، ومسالك بولية، وأسنان، وقلب وأوعية دموية" لمساعدة المواطنين الأكثر إحتياجًا دون تكلفة اي مصاريف".

وأضاف محسن أحد أهالي البحر الأحمر:"القوافل الطبية أسهمت بشكل كبير في دعم الأهالي وأستفاد منها جميع الفئات في جميع محافظات مصر بدعم من الدولة المصرية بالشكف والعلاج مجاناً وأنهم ينتظروا موعد إعلان القافلة للاطمئنان علي صحتهم، وأن ليست المرة الأولي التي تحرص عليها القوافل المشاركة في القري النائية للاطمئنان علي صحة المواطنين وخاصة كبار السن والفقراء".

وقالت إلهام :" حياة كريمة ساعدتني أنا ووالدتي في الكشف المبكر علي الأمراض المزمنة والاطمئنان علي صحتنا كل فترة مع عمل تحاليل طبية مجانًا لقياس مستوي السكر والضغط دون أي تكلفة، قائلة:" القوافل الطبية وفرت علينا الكثير من المجهود والمصاريف واستغلال العيادات الخارجية ومراكز التحاليل والأشعة موجه الشكر لجميع القائمين على القوافل الطبية سواء الأطقم الطبية أو الدولة".

وتشمل القوافل الطبية تقديم الخدمات الطبية من خلال الكشف المجاني بعيادات "العظام، القلب، الصدر، الباطنة، المناظير، المسالك البولية، الأطفال، الجراحة العامة، الأسنان، الرمد، المخ والأعصاب، الأنف والأذن والحنجرة"، بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وصرف الأدوية مجاناً من خلال صيدلية القافلة.