الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الخارجية اليونانى: ارتفاع التبادل التجارى مع مصر إلى مليارى دولار

جريدة الدستور

قال وزير الخارجية اليوناني، جيورجوس جيرابيتريسيس، إن التبادل التجاري بين مصر واليونان ازداد خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن بلاده لديها تطلعات كبيرة وتبادل تجاري مع مصر.

وأضاف وزير الخارجية اليوناني، خلال حوارٍ خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية": "حققنا الكثير من النجاحات التي وصلت إلى 2 مليار في العام، وهناك كثير من الاستثمارات والمشروعات في مصر من خلال بعض الشركات اليونانية، وعلى سبيل المثال الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس".

وتابع: "بدأنا أيضًا التعاون في مجال الطاقة المتجددة فيما يتعلق باستغلال النفايات بالموانئ، وأيضًا هناك الكثير من الاستثمارات المختلفة في مجالات الطاقة خصوصًا الغاز في مصر".

وأشار إلى أن رئيس الوزراء اليوناني، يبحث مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، سبل تعزيز التعاون وتشكيل مجلس وزاري من وزارات مختلفة من أجل تعزيز الاستثمارات والتعاون مع مصر.

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