دراسة حديثة تكشف خطوات تعزيز التعاون بين القاهرة وأثينا

كشفت دراسة حديثة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ان القاهرة سعت خلال السنوات الأخيرة إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية والسياسية بينها وبين أثينا، والتي تعود لعام 1833، حيث استمر التواصل بين البلدين على المستوى الرئاسي والحكومي، وكان آخر فعاليات هذا التواصل الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء اليوناني لتهنئته بتوليه فترة رئاسة ثانية، وكذا الزيارة التي أجراها في أبريل الماضي إلى اليونان وزير الخارجية سامح شكري، والتي أكد خلالها على التطور الكبير في العلاقات المصرية اليونانية على مدار السنوات التسع الأخيرة. وقد أشار الوزير شكري خلال هذه الزيارة، إلى رغبة كلا البلدين في تعزيز التعاون في العديد من المجالات، والتي تشمل الربط الكهربائي البلدين، والربط الكهربائي من خلال اليونان إلى القارة الأوروبية، والاستفادة من الزخم الذي تولد من مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (cop27) والذي عقد في مصر، بالإضافة إلى الاعتماد المتزايد على الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النظيفة.

أكدت الدراسة أن ملف التعاون في مجال الغاز والكهرباء بين البلدين ربما يمكن اعتباره من أهم الملفات التي تجمع بينهما خلال المرحلة الحالية؛ ففي أكتوبر 2021، وقعت مصر مذكرة تفاهم للربط الكهربائي مع اليونان، ومذكرة مماثلة مع قبرص، بهدف إنشاء شبكة ربط مباشر لتبادل الكهرباء بين البلدان الثلاثة، لتحسين أمن الإمداد بالطاقة، وإنشاء خطوط نقل كميات ضخمة من الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة.

وأضافت أن هاتان المذكرتان تعد جزءًا من اتفاقية حول الطاقة وقعتها الدول الثلاث عام 2019، تحت اسم مشروع "يورو أفريكا"، بإجمالي استثمارات تبلغ 4 مليارات دولار، وتستندان إلى اتفاقيات ترسيم المناطق البحرية بين الدول الثلاث، وتعد هذه الخطة الأولى من نوعها بين أفريقيا وأوروبا، خاصة أنها ستستخدم لنقل الطاقة الكهربائية المصرية المولدة حصرًا بوسائل صديقة للبيئة.

وتنص كلا المذكرتين على مد خط لنقل الطاقة الكهربائية من مصر إلى قبرص ثم إلى اليونان، بطول نحو 1650 كيلومترًا بقدرة 2000 ميجاوات، حيث سيتم ربط مصر بقبرص بخط يبلغ طوله 498 كيلومترًا، ثم توصيل قبرص بجزيرة كريت اليونانية بخط يبلغ طوله 898 كيلومترًا، ويصل عمق مد الكابلات إلى 3000 متر تحت مستوى سطح البحر في بعض المناطق بين جزيرة كريت وقبرص. سيتم الشروع قريبًا في المرحلة الأولى من هذا المشروع بقيمة 2.5 مليار يورو، بإنشاء ومد خطوط التواصل بين الشبكات الكهربائية للدول الثلاث.



على المستوى العسكري والأمني، تصاعدت بشكل لافت العلاقات بين الجانبين خلال السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالمناورات العسكرية المشتركة، وعلى رأسها مناورات “ميدوزا” البحرية والجوية التي تتم بشكل شبه دوري بين البلدين، بجانب عشرات التدريبات البحرية والجوية العابرة.

وقد وقع الجانبان في أبريل 2021 -بمشاركة قبرص- اتفاقية للتعاون العسكري الثلاثي؛ بهدف توسيع التعاون العسكري وقابلية التشغيل البيني بين القوات المسلحة للدول الثلاث، من خلال المزيد من التدريبات المشتركة وأنشطة التدريب، وهو ما تم تعزيزه في سبتمبر 2022، بتوقيع القاهرة وأثينا بروتوكول لدعم التعاون الثنائي بينهما في مجالات التدريب والتأهيل العسكري، ثم توقيع مذكرة تفاهم في شهر نوفمبر من نفس العام، لتقديم كل أوجه الدعم بين الجانبين، بما يحقق التكامل في مجال البحث والإنقاذ الجوي والبحري.

الملفات التي تحظى باهتمام كلا الدولتين، على المستوى الاقتصادي والسياسي والأمني، والتي تتنوع بين ملف الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، وملف أمن الطاقة، والملفات الإقليمية المرتبطة بالأوضاع السياسية في عدد من الدول من ليبيا غربًا إلى سوريا شرقًا، وصولًا إلى ملفات التعاون الثنائي بين البلدين؛ تفرض جميعها على مصر وأثينا تعزيز العلاقات الحالية بينهما، ونقلها إلى آفاق اوسع وأرحب، في ظل حالة التعاون والتضامن التي تسعى القاهرة إلى تعميمها في حوض البحر الأبيض المتوسط، وهو ما إن تم بشكل كامل سينعكس بشكل إيجابي على الحالة العامة في دول هذا الحوض على كافة المستويات.