الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

دراسة حديثة ترصد آليات التعاون المشترك بين القاهرة وأثينا

جريدة الدستور

ذكرت دراسة حديثة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن العلاقات المصرية اليونانية شهدت نقلة نوعية على مختلف الأصعدة، خاصة السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية، وتوالت على مدار السنوات الماضية الزيارات الرئاسية والدبلوماسية بين البلدين، سواء كانت هذه الزيارات ضمن إطار العلاقات الثنائية بين الجانبين، أو في إطار القمم الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص التي تستضيفها الدول الثلاث بالتناوب، وهي آلية تعاون نموذجية كان لها دور أساسي في تطوير وتحسين العلاقات بين مصر وأثينا، وإدامة التواصل بينهما، حيث انعقدت حتى الآن تسع قمم ثلاثية سابقة بين الدول الثلاث.

وأكدت الدراسة: "كانت الأولى في شهر نوفمبر من عام 2014 بالعاصمة المصرية، فيما انعقدت القمة الثانية في أبريل من العام التالي 2015 في قبرص، ثم القمة الثالثة في ديسمبر من العام نفسه في أثينا، والقمة الرابعة في القاهرة في أكتوبر 2016، وانعقدت القمة الخامسة في شهر نوفمبر عام 2017 في قبرص، ثم القمة الثلاثية السادسة في اليونان في أكتوبر عام 2018، والقمة السابعة في القاهرة في أكتوبر عام 2019، ثم القمة الثلاثية الثامنة في نيقوسيا في أكتوبر 2020، ثم القمة التاسعة في اليونان في أكتوبر 2021".

وأضافت الدراسة: "لم تكن هذه القمم سببًا في تعزيز واستمرار التعاون الثنائي والثلاثي بين الدول الثلاث فقط، بل أسهمت أيضًا في تنفيذ قرارات مهمة على المستوى المحلي والإقليمي، خاصة فيما يتعلق بالحدود البحرية والطاقة؛ ففي القمة الثالثة التي احتضنتها العاصمة اليونانية أثينا في ديسمبر 2015، نوقش ملف ترسيم الحدود البحرية بين الدول الثلاث، وإمكانية استغلال الموقع الجغرافي الحيوي للدول الثلاث من أجل دفع التعاون بين قارتي أفريقيا وأوروبا في مجالات النقل والتجارة والطاقة، وهو محور ظل أساسيًا في المناقشات التي تضمنتها القمم التالية، وصولًا إلى ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان عام 2020".

خلال القمة الثلاثية السادسة التي احتضنتها اليونان في أكتوبر 2018، اتُفق على تدشين منتدى غاز شرق المتوسط ومقره القاهرة، ليكون مظلة لتعزيز التعاون في مجال الطاقة في منطقة شرق المتوسط، وهي خطوة كان لها تأثير جيو سياسي واقتصادي مهم؛ نظرًا لأنها مثلت تأسيسًا لأول منصة إقليمية توافقية تعاونية في مجال الطاقة، وكانت إحدى ثمار التطور الإيجابي في العلاقات المصرية اليونانية. 

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