الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"جنايات القاهرة" تستكمل محاكمة قاتل زوجته في النزهة غدا

ارشيفية
ارشيفية

تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة، غدا السبت، جلسات محاكمة صاحب كافيه لاتهامه بإنهاء حياة زوجته طعنًا بالسكين داخل شقتهما بسبب خلافات أسرية في النزهة.

واعترف المتهم بأنه دائم الشجار مع المجني عليها بسبب خلافات زوجية بينهما، وأنه انفصل عنها لفترة طويلة، وبعد تدخل بعض أفراد الأسرتين قام بردها مرة أخرى إلى عصمته، وأثناء تواجده داخل الشقة يوم الجريمة نشبت بينهما مشادة كلامية؛ بسبب خلافات زوجية بينهما، فتطورت إلى مشاجرة فتعدى عليها بالضرب، ثم توجه إلى المطبخ واستل سلاحين أبيضين، وتوجه نحوها وسدد لها عدة طعنات متفرقة بجسدها.

واستكمل المتهم أنه عقب سقوطها وسط بركة دماء داخل الشقة قام بذبحها، ثم دخل الحمام ونظف ملابسه من آثار الدماء، ثم بعثر في محتويات الشقة لإضلال رجال الشرطة وإثبات أنها واقعة سرقة، ثم تركها وتوجه إلى الكافيه لمباشرة عمله حتى لا يشك فيه أحد، وأثناء تواجده داخل الكافيه وصل شقيق المجني عليها، وبسؤاله عن المجني عليها أخبره بأنها موجودة في الشقة، وأنه أعطى له مفاتيح الشقة للاطمئنان على المجني عليها.

 

محكمة جنايات شمال القاهرة محاكمة صاحب كافيه خلافات أسرية النزهة

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