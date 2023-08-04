الجمعة 04 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير خارجية اليونان: نعزز الترابط الكهربائي مع مصر لنقل الطاقة إلى أوروبا

جريدة الدستور

قال وزير الخارجية اليوناني جيورجوس جيرابيتريسيس، إن بلاده تعزز الترابط الكهربائي مع مصر لنقل الطاقة إلى أوروبا، مؤكدًا أن مصر واليونان بينهما علاقات تاريخية قوية وحضارات مشتركة بين الشعبين.

وأضاف وزير الخارجية اللبناني خلال حوار خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية" أن تعاون اليونان مع مصر وأبو ظبي في مجال الطاقة أمر مهم جدًا، خصوصًا في منطقة شرق المتوسط.

وتابع: "من المهم أيضًا أن يكون لدينا هذا الاستثمار المهم والكبير الذي من شأنه تعزيز الترابط الكهربائي بين مصر واليونان، خاصة أن هذا يصنع محورًا للكهرباء لنقل الطاقة الخضراء من مصر إلى أوروبا وهو إحدى قطاعات الاستثمارات التي تصل إلى 3 مليارات يورو".

وأشار إلى أن الحكومة اليونانية أكدت هذا الاستثمار من خلال تعزيز التعاون في هذا القطاع من الاستثمار بضخ كثير من المشروعات ذات الاهتمام المشترك للاتحاد الأوروبي.

كما أكد أن بلاده تتعاون مع مصر في مجال الطاقة النظيفة والتغير المناخي، قائلًا: "من المهم أيضًا أن نضع في الحسبان تطوير وتعزيز الطاقة المتجددة في مصر، حيث إن الثلثين يأتي من طاقة الرياح والثلث يأتي من الشمس، وبالتالي يمكن دعم التنمية المستدامة ومواجهة تداعيات التغير المناخي من خلال توائم الجهود بين مصر واليونان".

وزير الخارجية اليونانى مصر واليونان تعاون مصر واليونان اليونان نقل الطاقة إلى أوروبا القاهرة الإخبارية الترابط الكهربائي بين مصر واليونان

الأكثر قراءة

يسرا تعلن وفاة زوجة صالح سليم

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 وأسعارها في مصر

مصابان وتهشم واجهات 9 محلات إثر انفجار أسطوانة غاز بالمنوفية (فيديو)

ضبط 5 سائقين تعاطوا المخدرات أثناء القيادة

تقرير: رفع أسعار الفائدة 1% في مصر لن يؤثر على الذهب

جفارديول يجرى الفحص الطبى تمهيدًا للانضمام إلى مانشستر سيتى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أميركا تقود مناقشات "المجاعة وانعدام الأمن الغذائي أثناء مجلس الأمن

محمد عبدالعزيز

اتحاد منتجى مصر.. أن تأتى متأخرًا

خالد حريب

النيجر.. تحرر أم كرة ثلج حربية

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

وائل لطفي

تحديات جديدة أمام مصر

ماجد حبته

مصر واليونان مجددًا

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية