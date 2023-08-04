وزير خارجية اليونان: نعزز الترابط الكهربائي مع مصر لنقل الطاقة إلى أوروبا

قال وزير الخارجية اليوناني جيورجوس جيرابيتريسيس، إن بلاده تعزز الترابط الكهربائي مع مصر لنقل الطاقة إلى أوروبا، مؤكدًا أن مصر واليونان بينهما علاقات تاريخية قوية وحضارات مشتركة بين الشعبين.

وأضاف وزير الخارجية اللبناني خلال حوار خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية" أن تعاون اليونان مع مصر وأبو ظبي في مجال الطاقة أمر مهم جدًا، خصوصًا في منطقة شرق المتوسط.

وتابع: "من المهم أيضًا أن يكون لدينا هذا الاستثمار المهم والكبير الذي من شأنه تعزيز الترابط الكهربائي بين مصر واليونان، خاصة أن هذا يصنع محورًا للكهرباء لنقل الطاقة الخضراء من مصر إلى أوروبا وهو إحدى قطاعات الاستثمارات التي تصل إلى 3 مليارات يورو".

وأشار إلى أن الحكومة اليونانية أكدت هذا الاستثمار من خلال تعزيز التعاون في هذا القطاع من الاستثمار بضخ كثير من المشروعات ذات الاهتمام المشترك للاتحاد الأوروبي.

كما أكد أن بلاده تتعاون مع مصر في مجال الطاقة النظيفة والتغير المناخي، قائلًا: "من المهم أيضًا أن نضع في الحسبان تطوير وتعزيز الطاقة المتجددة في مصر، حيث إن الثلثين يأتي من طاقة الرياح والثلث يأتي من الشمس، وبالتالي يمكن دعم التنمية المستدامة ومواجهة تداعيات التغير المناخي من خلال توائم الجهود بين مصر واليونان".