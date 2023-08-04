الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية.. انفوجرافيك

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 46 حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 29 يوليو الماضي وحتى 4 أغسطس الجاري، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

*السبت 29 يوليو*

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع السادة نواب المحافظين وسكرتير عموم المحافظات وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية وممثلين لعدد من الوزارات والجهات من بينها الكهرباء والأوقاف والشباب والرياضة وهيئة الطرق والكباري والوطنية للطرق وهيئة المجتمعات العمرانية، وذلك لمتابعة تنفيذ توجيهات السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء التي أصدرها عقب اجتماع مجلس الوزراء الأخير وذلك فيما يخص منظومة ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيض الإنارة العامة بالمحافظات وفقاً لخطة الدولة في هذا الشأن .

*الأحد 30 يوليو *

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن انتهاء حملات الموجة الــ 21 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي جري تنفيذها خلال الفترة من 19 أبريل الماضي وحتى 28 يوليو الجاري، وكشف عن جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وجهات الدولة المختلفة التي نجحت على مدار مراحل الموجة الـ 21 الثلاث في استرداد 3,9 مليون متر مربع من جميع المحافظات، بعد إزالة 16 ألف و317 مبنى مخالف علي أملاك الدولة، كما تمكنت أيضاً من إزالة 4857 حالة تعد على أراضي زراعية على مساحة 16 ألف فدان، كما تم إزالة 349 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 2779 فدانا بمحافظة بورسعيد .

*الإثنين 31 يوليو*

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لعرض الموقف التنفيذي لتقنين واسترداد أراضي الدولة بمختلف محافظات الجمهورية، بما في ذلك حالات التصالح، حيث تم استعراض نتائج الجهود الجارية للحفاظ على حقوق الدولة والشعب وحماية الأراضي الزراعية، ووجه السيد الرئيس في هذا الشأن بمواصلة المتابعة لجهود تقنين أوضاع المواطنين وإنهاء ممارسات الاستيلاء على أراضي الدولة، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة منع المزيد من التعديات بالتوازي مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين، بما يحقق مصالح المواطنين والمصلحة العامة.

*الثلاثاء 1 أغسطس*

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، الموقف التنفيذي لخطة تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية، التي تمت إقامتها بالقرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأكد وزير التنمية المحلية، أنه تم توصيل عدادات المرافق لعدد 328 مجمعًا من إجمالي 332 مجمعاً حكومياً تم تنفيذها حتى الآن، كما تمت عملية الاستلام الابتدائي لعدد 120 مجمعاً من بينها، بجانب تأثيث 81 مجمعاً، وتسليم 70 من المساحات المخصصة لهيئة البريد المصري داخل تلك المجمعات الحكومية.

*الأربعاء 2 أغسطس*

استعرض اللواء هشام آمنة، تقريراً حول ما حققه البرنامج القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" حتى نهاية شهر يوليو الماضي، مشيرًا إلى سعى الوزارة الدائم لتشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال لدى الشباب والمرأة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وتشجيع تنفيذ المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال البرنامج القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، موضحاً أن البرنامج نفذ منذ انطلاقه وحتى شهر يوليو الماضي حوالى 206,2 آلاف مشروع في المحافظات بقروض اقتربت من 26,8 مليار جنيه، وفرت هذه المشروعات 1,6 مليون فرصة عمل.

وحضر اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماع مجلس الوزراء رقم 250، بمدينة العلمين الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث استهل رئيس الوزراء الاجتماع باستعراض الرسائل المُهمة خلال الكلمة التي ألقاها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقمة الروسية الأفريقية الثانية التي انعقدت بمدينة سان بطرسبرج في روسيا الاتحادية، والتي تضمنت تحديداً لمحاور رؤية مصر لتعميق التعاون القائم تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية؛ بين روسيا وبلدان القارة الأفريقية.

*الخميس 3 أغسطس*

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، استمرار فعاليات مبادرة "سند الخير" والتي أطلقتها الوزارة في 31 مارس 2022 وحتى الآن لتصل إلى أسبوعها الـ67، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى مشيراً إلى أن حجم مبيعاتها بلغت منذ انطلاقها وحتى الآن 339 مليون جنيه، شهدت خلالها المبادرة إقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء السلع خاصة اللحوم المجمدة واللحوم الطازجة بإجمالي مبيعات قدرت بــ 191,7 مليون جنيه، موضحًا ان المبادرة تمكنت في اسبوعها الـ67 من تحقيق مبيعات بلغت 3,5 ملايين جنيه، وطافت سياراتها خلالها في 16 محافظة بعدد 100 سيارة تحمل كافة أنواع السلع الغذائية .

وشارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة مخططات المنطقة الاستثمارية بـ"أبو رواش" بمحافظة الجيزة، وذلك بحضور اللواء/ أحمد راشد، محافظ الجيزة، والسيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية.

كما شارك وزير التنمية المحلية، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالعلمين الجديدة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال بالمتحف المصري الكبير وتطوير المنطقة المحيطة، وقال رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع: حريصون على متابعة التفاصيل النهائية الخاصة بمشروع المتحف المصري الكبير، وكذا أعمال تطوير المنطقة المحيطة، في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير ورفع كفاءة المحيط الجغرافي للمتحف، وبتحقيق التكامل والربط مع منطقة هضبة الأهرامات؛ سعيًا لتقديم تجربة استثنائية منفردة للزوار والسائحين، وتعظيم القيمة المضافة لهذه المنطقة بأكملها، لتصبح أهم منطقة أثرية سياحية في العالم، بما يليق بوجه مصر التاريخي العظيم.

*الجمعة 4 أغسطس*

التقي السيد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مع السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بمقر وزارة التنمية المحلية بمدينة العلمين الجديدة، لمراجعة أوجه التعاون بين وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي في مجالات التمكين الاقتصادي وتعزيز الحفاظ على التراث الحرفي والمهني، وفي تنمية ريادة الأعمال، بالإضافة إلى التوسع في عمليات التنمية الاجتماعية على مستوى جميع المحافظات.