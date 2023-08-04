الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عزيز الشافعى يكشف سر عدم ترشحه نقيبًا للموسيقيين

الملحن عزيز الشافعي
الملحن عزيز الشافعي

أكد الملحن عزيز الشافعي أنه لا ينسى أي خلاف مع أحد كما أنه لا ينسى أي شعور بالضيق أو الزعل تعرض له  من أي شخص في حياته، لافتا إلى  أن هذه صفاته التي يعترف بها، معقبًا: «قلبي أسود، وده خسّرني ناس غلطوا فيا».

 

وأضاف الشافعي خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أنه قيمة في حياة أي شخص، متابعًا: «اللي يغلط خليته يندم بأني مبقتش موجود في حياته، والصاحب الطيب والجدع الجميع يحب التعامل معه، والناس بتحب تكون موجودة في حياتي».

 

 وأكد أنه لن يوافق على أن يترشح لمنصب نقيب الموسيقيين، حيث إنه عضو نقابة مهندسين، مشددًا على أنه استفاد كثيرًا من دراسته للهندسة في عمله، لافتًا إلى أنه يعمل بشكل الخط المستقيم في الهندسة، ويفكر دائمًا بمعطيات وبراهين وإثبات.

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