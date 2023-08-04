الدفاع الوطنى للقوات المسلحة البولندية : سنزود الجيش قريبا بمزيد من القوات المسلحة المضادة للدبابات

أعلن وزير الدفاع البولندى ماريوس بلاشتشاك أن بلاده وقعت عقدًا آخر لتوريد عدة مئات من الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات Spike-LR إلى الجيش وسط الحرب الروسية المستمرة على أوكرانيا.



ونقلت صحيفة ذا فيرست نيوز البولندية عن بلاشتشاك قوله "نعمل باستمرار على تعزيز القدرات المضادة للدبابات لجيشنا، اليوم، وقعنا عقدًا آخر مع صناعة الدفاع البولندية لتزويد عدة مئات من الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات Spike-LR على مدار السنوات المقبلة ."



وأوضحت الصحيفة أن هذه الصواريخ التى يبلغ مداها 4 كيلومترات تعد جزءًا من التسلح الأساسى المضاد للدبابات للجيش البولندي، الذى بدأ فى طلب الصواريخ قبل 20 عامًا .



و يتم استخدامها كأسلحة محمولة ويمكن أيضًا إطلاقها من مركبات قتال المشاة فيما صُممت الصواريخ الموجهة لمحاربة الدبابات والمدرعات والمروحيات القتالية.



ويتم تصنيع Spike-LRs بواسطة شركة Mesko SA ، وهى جزء من مؤسسة للأسلحة مملوكة للدولة