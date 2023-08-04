محمد كروم لـ "الشاهد": الإخوان لم يصدقوا أنهم سيرحلون عن الحكم وتصوروا أن مرسى سيعود مرة أخرى

قال محمد كروم، المنشق عن الجماعة الإسلامية، إن كل أعضاء الجماعة الإسلامية الذين التحقوا بالإخوان في اعتصام رابعة، لم يلتحقوا بهم بسبب الدين، لأن القيادات كانت تختلف عن الأفراد.

وأضاف كروم خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن القيادي يرى الأمور كما هي على أرض الواقع، لافتا إلى أنه عندما يكون هناك تدخلات مخابراتية أو أجهزة أمنية، تكون القيادات على علم بذلك وموافقة عليها، لكن المخدوع بفكرة الدين هم الشباب الصغار، وكلما قل المستوى في هذه الجماعات ليصبح فرد عادي، كلما كان أعمى ومغيب ولا يعلم شيئًا عن حقيقة التنظيم الذي ينتمي إليه، وكلما حدث ارتقاء كلما اتضحت الأمور وتكشفت، لكن هذا الارتقاء لن يحدث إلا بامتلاك مقومات معينة منها الولاء والسمع والطاعة والانقياد للقيادة المسؤولة.

وأكد أن الإخوان من خلال اعتصام رابعة، لم يكونوا مقتنعين ولا مصدقين بأنهم سيرحلون عن الحكم، حيث كانوا يشعرون بأنهم يعيشون حلماً وبأنها فترة وسوف تنتهي، وسيعود محمد مرسي مرة أخرى للحكم، وأن كل ما حدث سيتم تصحيح أوضاعه.