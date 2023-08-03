وجدت أسفل عقار سكني.. أمن القاهرة يبحث في لغز جثة مدينة نصر

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شخص أسفل عقار سكني بمدينة نصر.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة ملقاة أسفل عقار بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص يدعى “مجدي.ر” أسفل عقار سكني، مصاب بكدمات وكسور متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

ورجحت التحريات الأولية سقوط المجني عليه من علو مما أسفر عن إصابته ووفاته فى الحال، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.