محمد الباز يشارك فى احتفالات مئوية ميلاد البابا شنودة

شارك الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة "الدستور"، في احتفالات مئوية ميلاد البابا شنودة الثالث التي ينظمها المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، ويترأسها الأنبا إرميا الأسقف العام، ورئيس المركز الثقافي القبطي، وسكرتير البابا شنودة الثالث الـ117.

وتضمن الحفل العديد من الفقرات المستوحاه من تراث قداسة البابا الثمين والزاخر، ويأتي هذا الحفل كختام لفعاليات تمتد من يوم 1 أغسطس وتبدأ بالمؤتمر العلمي والبحثي.

وشهد الاحتفال حضور موسع من المسئولين وعدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منهم الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والأنبا أنجيلوس الأسقف العام والأنبا أغاثون أسقف مغاغة والأنبا ثيودسيوس أسقف الجيزة والأنبا موسي أسقف الشباب وعدد من النواب وشيوخ الأزهر والأوقاف.

وشارك في حضور المؤتمرات العلمية التي نظمها المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي على مدار اليومين السابقين الأنبا إرميا الأسقف العام وسكرتير البابا شنودة الراحل والقمص بولس الأنبا بيشوي سكرتير البابا شنودة، والأنبا أغابيوس أسقف دير مواس، والمطران منير حنا المطران الشرفي للكنيسة الأسقفية، وذلك بالقاعة الكبرى بالمركز.

وتوافد منذ قليل، الأقباط والأساقفة منهم الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لشبرا الشمالية والأنبا أرميا الأسقف العام إلى مركز المنارة بالتجمع لانطلاق احتفالية مئوية ميلاد البابا شنودة الثالث.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم 3 أغسطس 2023 بمئوية ميلاد البابا شنودة الثالث، بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الـ117.

حضر فعاليات اليوم الأول والثاني نيافة الحبر الجليل الأنبا أرميا، الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ونيافة الحبر الجليل أنبا أغابيوس أسقف دير مواس ودلجا، والدكتور طارق منصور الأمين العام لاتحاد المؤرخين العرب ورئيس نادي أدب مصر، والدكتور عاصم الدسوقي المؤرخ أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر.