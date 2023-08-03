الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظة شمال سيناء: استمرار رصف منطقة خدمات الضاحية بمدينة العريش

اعمال الرصف
اعمال الرصف

واصل فرع الإدارة الهندسية بمحافظة شمال سيناء، من مواصلة أعمال رصف الشوارع بمختلف مدن المحافظة، في إطار الخطة الاستثمارية لتنمية ورفع كفاءة الطرق والشوارع.

وأصدر اللواء أسامة أحمد عفش رئيس مركز ومدينة العريش، تعليماته للإدارة الهندسية بمتابعة أعمال تنفيذ عملية استكمال رصف شوارع منطقة خدمات الضاحية، وذلك استكمالًا لعمل تطوير ورفع مستوى مدينة العريش وعملية الرصف، تنفيذ وإشراف مديرية الطرق والنقل بشمال سيناء.

وأثنى رئيس المدينة على المجهود المبذول، حيث تم التشديد على الشركة المنفذة بتكثيف الجهود؛ لتسريع معدلات الأداء لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز مع الالتزام بكافة المواصفات الفنية المقررة.

يأتي ذلك، في إطار توجيهات محافظ شمال سيناء بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش، والحرص على مصلحة المواطنين والمصلحة العامة.

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مدينة العريش أعمال الرصف أهالي محافظة شمال سيناء الإدارة الهندسية مدير مديرية الطرق والنقل

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