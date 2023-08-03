الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الغسيل يتسبب فى مصرع "حسناء المرج"

جريدة الدستور

تسبب نشر الغسيل واختلال التوازن في مصرع فتاة عقب سقوطها من الطابق السادس جثة هامدة في الحال بمنطقة عزبة النخل بالمرج وصرحت نيابة المرج بدفن جثة الطالبة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

تعود التفاصيل عندما ورد للواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من رئيس مباحث المرج، يفيد فيه تلقيه بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول طالبة 16 سنة متوفاة إثر سقوط من علو، وتبين إصاباتها بكدمات وكسور بمختلف أنحاء الجسم.

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع أسرتها وأفادوا بأن المتوفاة كانت واقفة أعلى سطح المنزل لنشر الغسيل واختل توازنها، وسقطت في الحال ولم يتهموا أحدًا بشيء.

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