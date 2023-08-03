الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المحكمة تستمع لمناقشة أساتذة الطب النفسي والمتهمة بقتل طفلها في الشرقية

المتهمة
المتهمة

أجرت اللجنة الخماسية من أساتذة الطب النفسي في جامعتي الزقازيق والمنصورة المكلفة بفحص سيدة فاقوس، المتهمة بقتل ابنها، اليوم الخميس، أول لقاء ومناقشة لها مع المتهمة، وذلك داخل محكمة جنايات الزقازيق عقب أداء أعضاء اللجنة اليمين أمام المحكمة.

وأدت اللجنة الخماسية، اليوم الخميس، اليمين أمام محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية؛ لفحص سيدة فاقوس المتهمة بقتل ابنها وبيان مدى مسؤوليتها عن الجرم الذي ارتكبته والباعث وراء الجريمة، حيث طالبت اللجنة بإجراء أشعة رنين على المخ للمتهمة ورسم مخ لها بالكهرباء.

كانت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، قررت تأجيل جلسات القضية رقم 8619 جنايات مركز شرطة فاقوس لسنة 2023، المتهمة فيها سيدة بقتل طفلها، وذلك إلى جلسة 22 أغسطس المقبل، لإرفاق تقرير اللجنة الخماسية من أساتذة الطب النفسي بجامعتي الزقازيق والمنصورة، التي قررت المحكمة عرض المتهمة عليها لفحص المتهمة ومدى مسؤوليتها عن الجرم الذي ارتكبته والباعث وراء الجريمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا بورود بلاغ بضبط ربة منزل تدعى "هناء. م. ح"، 30 سنة؛ متهمة بقتل طفلها "سعد. م. س"، في منزلها بقرية أبو شلبي التابعة لمركز فاقوس.

تبين من التحريات الأولية أن السيدة منفصلة عن زوجها منذ 3 سنوات، وأنها قد قتلت طفلها البالغ من العمر 5 سنوات داخل المنزل بدائرة مركز فاقوس، فيما تم ضبط الأم المتهمة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيق، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت بحبس الأم المتهمة على ذمة التحقيق.

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