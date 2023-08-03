المشدد 10 سنوات لتاجر هيروين في إمبابة بالجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في زينهم، بمعاقبة المتهم «عماد. ف»، بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة حيازة هيروين وسلاح ناري خرطوش بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة.

تعود تفاصيل القضية رقم 19852 لسنة 2022، عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة إمبابة عن قيام المتهم بترويج المخدرات في دائرة القسم، وبعد تقنين الإجراءات والتأكد من صحة المعلومات، تمكنت مباحث القسم من ضبط المتهم بحوزته كمية من الهيروين وسلاح ناري خرطوش للدفاع عن نشاطه الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وإحالته إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.