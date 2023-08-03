الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة البيزنطية تُحيي ذكرى رحيل ثلاثة من قياداتها

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة البيزنطية بذكرى الأبرار إسحق ودلماتوس وفوستوس، والبار دلماتوس وابنه البار فوستوس تتلمذا للبار إسحق في الحياة الرهبانية، وخصّصا ثروتهما لبناء الدير الذي ضمّ الثلاثة، وقد تعاقبوا في إدارته. 

حضر القدّيس دلماتوس المجمع المسكوني الثالث المنعقد في أفسس سنة 431. وانتقل إلى الله سنة 440. فخلفه ابنه في رئاسة الدير.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت فيها: 

سأرجع إلى منزل أبي مثل الابن الشاطر وسيستقبلني. كما فعل، هكذا سأفعل أنا أيضًا: ألن يستجيب لي؟... لأنّني متّ بسبب الخطيئة، كما لو كانت مرضًا: ارفَعني من هلاكي، فأسبّح اسمك! أرجوك، يا ربّ السّماء والأرض، تعال لنجدتي وأرِني طريقك، فآتي إليك. قدْني إليك، يا ابن الله الكلّي الطوبى وأخضِعْ الكلّ لرحمتك. سآتي إليك فأشبع فرحًا. أنا مرهق، اطحنْ لي قمح الحياة.   

ذهبتُ أبحث عنك وراقبَني الشرير مثل السارق ربطَني وكبّلَني في ملذّات العالم الشرير وسجنَني في ملذّاته وأغلقَ الباب في وجهي؛ ولا يحرّرني أحد لأذهب بحثًا عنك، أيّها الربّ الحنون!... أرغبُ، يا ربّ، في أن أكون لك وأسير معك. ها أنا أتأمّل وصاياك، في الليل والنهار أعطِني ما أطلب واقبلْ صلواتي، أيّها الرحوم! لا تقطعْ، يا ربّ، رجاء خادمك لأنّه ينتظرك.

وعلى صعيد اخر، ذكرت صفحة كاريتاس مصر، أن مركز "سيتي للتدريب والدراسات في الإعاقة"، التابع لجمعية كاريتاس مصر بسوهاج، قام بتوقيع مشروع "نحو حياة أفضل للأطفال ذوي الهمم، بالتعاون مع "صندوق عطاء الاستثماري الخيري، لدعم الأشخاص ذوي الهمم.

يهدف التعاون إلى للتوسع في إنشاء، وزيادة أنشطة ثلاثين وحدة تـأهيل مرتكز على المجتمع، لدعم القرى الأكثر احتياجًا في سبع محافظات هم: الإسكندرية، البحيرة، القليوبية، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان.

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