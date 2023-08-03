إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة بالمنطقة الأثرية بالبدرشين

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالمنطقة الأثرية بقرية ميت رهينة بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

في التفاصيل، تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالمنطقة الأثرية بقرية ميت رهينة بالبدرشين.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى البدرشين المركزي لتلقي العلاج اللازم.

واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.