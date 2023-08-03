"الدستور" تنفرد بتفاصيل المناقشة النفسية للمتهمة بقتل طفلها وأكله بالشرقية

انفردت “الدستور” بالحصول على مناقشة اللجنة الطبية الخماسية المكلفة بمناقشة المتهمة بقتل طفلها وطهيه وأكله بالشرقية.

ووجهت اللجنة عدة أسئلة للمتهمة أبرزها :

كيف تجرأتي على قتل طفلك الصغير وتقطيعه؟

- كان معمول لى عمل مكنتش حاسة

عملتي كده إزاي؟

- معرفش كنت رايحة أنام لقيت نفسى رايحة على الولد جيبت يد فاس خشب وضربته لقيته مبيتحركش دخلت المطبخ جيبت سكينة وبدأت أقطعه.

استخدمتي أي شيء تانى زي ساطور؟

- لا

كنتى بتحاولى تخبيه ليه وليه حطيتى إيديه جوة الدولاب وقطعتيه أجزاء صغيرة؟

- كنت تحت تأثير العمل

مين عمل لك العمل؟

-مرات عمى ومرات أخويا

عرفتى منين؟

- كنت بصلى وادعى ربنا لحد ما عرفت

عرفتي إزاى إنه عمل؟

-الشيخ قالي خليكي قاعدة هنا وأخد ناس راح يحفر طلعه

كملتي تعليم؟

- لحد سنة خامسة

بتعرفي تقري وتكتبي؟

- آه

كنتي بتشتغلي إيه؟

- باليومية فى مصنع

طليقك كان كويس معاكي؟

- لا كان بيضربنى ويقولى إن شكلي مش عاجبه

طلقك إزاي؟

- روحت لمحامي ورفعت قضية

انتى كنتى بتجري لنفسك ولا حد؟؟

- لا أنا

أمك وأبوكى عايشين؟

- أمى بس

بنيتي بيت بفلوس مين ؟

- أخدت ميراثي وعمي وقف معايا وخلاني أبني بيت

إنتى ندمانة أو زعلانة؟

- ندمانة بس أنا عيني من ضرب جوزي تعبت ومحتاجة عملية فمبقتش ببكي كتير.

إنتي فاهمة هيحصل لك إيه؟

- انا مستعدة أدفع دية أو كفالة بدل إعدام

لو موجودة لوحدك بتسمعي صوت حد بيكلمك أو متخيلة حد عايز يأذيكي، أو حد عايز يمشي وراكي ويصورك؟

-لا

-لا كان إزاي رد فعل جوزك لما عرف؟

- كان بيزعق

يوم الواقعة وبعد ما ارتكبتيها الجريمة ظهرت تاني يوم، إزاي قضيتي الوقت ده وأكلتي إيه؟

- ما كلتش كنت ببكي ونمت شوية وصحيت تاني أبكي، لما عمي جه فتحت له شاف المنظر بلغ الحكومة.

لما خبطتيه ومقامش مجاش في بالك تتصلى بالإسعاف؟

-مجاش في دماغي ياريتنى عملت كدة، اللي عملته خسرني

أبوه مكانش بيطلب ياخده؟

- كان عايز ياخده قولت هجيب كتب وأعلمه فى البيت وأحبسه مش هيلعب علشان مياخدهوش

انتى مجنونة؟

- لا أنا معمول لي عمل

الـ١٠٠ جنيه فيها كام ١٠ج؟

- 10

كنتى بتضربيى ابنك؟

خفيف

عمرك ضربتى قطة أو كلب أو فرخة أو موتيها؟

لا خالص لو قطة دخلت بطردها

مجاش ابنك قال هروح عند أبويا؟

- لا كان بيحب يقعد عندي

وتعود أحداث القضية رقم 8619 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس، المقيدة برقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمة هناء محمد حسن، 37 سنة، ربة منزل، مقيمة بمركز فاقوس، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامها بأنها في يوم 26 أبريل الماضي، وبدائرة مركز فاقوس، قتلت ولدها الطفل المجني عليه "سعد. م. س"، عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك.