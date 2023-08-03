الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد لمتهمين أطلقا الرصاص على المواطنين في الأميرية

جريدة الدستور

عاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل أبو المال اثنين متهمين الأول "محمد،ع" وشهرته "كيتو" و“محمد،ع” وذلك لقيامهما بإطلاق الرصاص علي المواطنين مما أصاب مجموعة كبيرة من الأهالي، وذلك بالسجن المؤبد.

كانت البداية عندما تلقي قسم شرطة الأميرية بقيادة العقيد محمد السيسي مفتش مباحث منطقة شمال القاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بإطلاق الرصاص علي المواطنين في نطاق دائرة القسم، وعلي الفور توجهت مأمورية مكبرة لسرعة ضبط المتهمين، ونجحت القوة بضبط المتهمين وعودة الأمن والحركة للشارع مرة أخري، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات، وتمت إحالته  إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها السابق. 

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