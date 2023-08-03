الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد لعاطلين استغلا الأطفال فى التسول والسرقة بالمرج

عاطل
عاطل

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، بمعاقبة عاطلين بالسجن المؤبد لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة واستغلال أطفال وهتك عرضهم بغرض التسول والسرقة بدائرة قسم شرطة المرج.

وأسندت النيابة العامة لكل من "م.م" عاطل، المتهم الرئيسي، و"ا.ج" عاطل، حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار والربح غير المشروع، وحيازة سلاح أبيض مطواة، دون مسوغ قانوني، كما أسندت إليهم استغلال 3 أطفال في أعمال التسول والسرقة.

وكشف تقرير الطب الشرعي عن تعدى المتهمان على الأطفال والتحرش بهم ومحاولة هتك عرضهم بالقوة، حيث تبين إصابة الطفل الأول بتهتك في فتحة الشرج، وإصابة الطفل الثاني بحرق في ذراعه وجرح حديث تم علاجه بثلاث غرز في القدم وإصابة الثالث بجرح في عينه.

كان قسم شرطة المرج قد تلقى معلومات بقيام عاطلين لهما معلومات جنائية باستغلال 3 أطفال وإيوائهم بمسكنهم بقصد استغلالهم في ارتكاب حوادث السرقة، بدائرة القسم بأسلوب المغافلة.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما وبرفقتهما الأطفال، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على المواد المخدرة و3 لفافات من الحشيش المخدر، واعترفا باستغلال الأطفال في أعمال السرقة والتسول بدائرة القسم، وتحرر المحضر اللازم.

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