الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهم بالاعتداء على كلب بسلاح أبيض بسبب "قطط الشوارع"

المتهم
المتهم

تمكنت مديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء هشام أبوالنصر مدير الأمن من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالتعدى على كلب بسلاح أبيض وإصابته، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة من مفوض عن إحدى مؤسسات حماية الحيوان التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى برصد المؤسسة تداول مقطع فيديو يتضمن معاتبة سيدة لأحد الأشخاص لتعديه بسكين على "كلب" وإصابته بجرح قطعى بالوجه بدائرة القسم.

بالفحص نجح رجال المباحث بإشراف اللواء محمد شرقاوي مدير مباحث الجيزة في تحديد وضبط المشكو فى حقه، وتبين أنه مقيم بدائرة القسم "يحمل جنسية إحدى الدول".

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة حال تواجده أمام المطعم محل عمله، وعلل قيامه بذلك لقيام الكلب بالتصرف بأسلوب عدائى تجاه قطط الشوارع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية أمن الجيزة اللواء هشام أبو النصر أحد الأشخاص سلاح أبيض كلب قسم شرطة العجوزة رجال المباحث

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