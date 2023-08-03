ضبط المتهم بسكب مادة مشتعلة بجانب الطريق بمصر الجديدة

عقب رصد تداول منشور مدعوم بصورة عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص بسكب مادة مشتعلة بجانب الطريق بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة.

بالفحص باشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، نجح رجال المباحث باشراف اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة في تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه "له معلومات جنائية".

وبمواجهته اعترف أمام رجال المباحث باشراف اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية بحدوث مشاجرة بين شقيقه وجاره ، فقام على إثرها بإرتكاب الواقعة لمناصرة شقيقه "دون إصابات أو تلفيات"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.