الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق اندلع أعلى سطح عقار فى إمبابة دون إصابات

جريدة الدستور

سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة على حريق اندلع أعلى سطح عقار في منطقة إمبابة، دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق. 

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد نشوب حريق بعقار في منطقة عزبة الصعايدة بإمبابة، وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة.

وتبيَّن من خلال المعاينة أن الحريق اندلع بمخلفات أعلى سطح العقار، دون وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

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