الخميس 03 أغسطس 2023
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الرئيس التنفيذى لمدينة زويل: 223 منحة كاملة لأوائل الثانوية العامة (فيديو)

الدكتور محمود عبد
الدكتور محمود عبد ربه، الرئيس التنفيذي لمدينة زويل

هنّأ الدكتور محمود عبد ربه، الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، طلاب الثانوية العامة 2023 على نجاحهم، متمنياً أن يحددوا كلياتهم بعناية شديدة ودقة، موضحاً أن مدينة زويل ستقدم 223 منحة كاملة لأوائل الثانوية العامة.

وقال "عبد ربه"، خلال لقائه في برنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى، في رسالة للطلاب: "حددوا ماذا تريدون وميولكم، وبناء على ذلك التحقوا بالأقسام أو البرامج العلمية التي تخدم طموحكم، وقارنوا بين الجامعات المصرية التي تؤدي خدمة تعليمية في هذا المجال".

وأضاف الرئيس التنفيذي لمدينة زويل: من أجل الالتحاق بأي كلية يجب أن تسألوا أي خبير أو شخص مطلع والعمل على تجميع المعلومات، لدينا إنترنت وجوجل ويمكننا الحصول على معلومات كثيرة، وسؤال أشخاص مروا بالتجربة التي تخص التخصص وسوق العمل.

وكشف عن أن العمر الفعلي للجامعة قارب الـ10 سنوات، واستطاعت أن تحصل على تصنيف عالمي وحصلت على إشادات أمريكية، لافتًا إلى أن المدينة ستقدم هذا العام 223 منحة كاملة لأوائل الثانوية العامة، وأكثر من 25% من قدرتنا الاستيعابية حددناها لأوائل الثانوية العامة.

كما نوه بأن المدينة ستقدم منحا جزئية للطلاب الحاصلين من 100% إلى 90%، على أن تكون نسبة المنحة 40%.

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