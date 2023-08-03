فحص أكثر من مليون طن من البطاطس لتصديرها للخارج

أعلنت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، عن أن إجمالي كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة، التي تم فحصها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يوليو الماضي، تجاوزت المليون طن، وذلك لأول مرة منذ نشأة المشروع في السبعينيات.



وأكدت مدير المشروع، أن ذلك الرقم يمثل طفرة غير مسبوقة لمصر في فحص بطاطس المائدة المعدة للتصدير، حيث بلغ إجمالي عدد العينات التي تم فحصها حتى يوليو الماضي حوالي 39 ألفًا و489 عينة، من بينها حوالي 18 ألفًا و163 طنًا، تمثل 637 عينة، تم فحصها خلال شهر يوليو، وذلك تمهيدًا لتصديرها إلى عدد من الدول المختلفة، من بينها دول الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية والأجنبية.



وأشارت "بلابل" وفقًا لتقرير رسمي، تلقاه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استعرضت خلاله إنجازات المشروع، إلى أن كميات تقاوي الكسر المحلي والتي تم فحصها استعدادًا لموسم 2023- 2024 بلغت حوالي 59 ألفًا و485 طنًا، بإجمالي عدد عينات 2983 عينة، من بينها 2809 عينات تم فحصها خلال شهر يوليو بكمية حوالي 56 ألف طن.



وفيما يتعلق بأعمال وحدة الرصد والمتابعة، أوضحت مدير المشروع أنه تتم متابعة أعمال مهندسي المناطق الخالية يوميًا، كذلك تتم مراجعة بيانات استمارات سحب عينات تقاوي الكسر المحلى (الثلاجات) المرسلة من التابلت إلى منصة إعداد واستقبال البيانات، فضلًا عن إدخال بيانات الثلاجات المخزن بها تقاوي البطاطس (الكسر المحلي) المعتمدة بالمناطق الخالية ورسمها داخل قاعدة البيانات الجغرافية ليصبح إجمالي عدد الثلاجات الموجودة بها (108 ثلاجات).

وأشارت إلى أنه تتم أيضًا مراجعة جميع البيانات الحقلية لتقاوي بطاطس الكسر المحلي داخل الثلاجات من حيث الصنف المزروع والدورة الزراعية، كذلك تم تحميل عدد (140) صورة فضائية بمساحة (76 ألف) كيلو متر مربع خلال شهر يوليو لرصد التغيرات التي طرأت على المزارع والبيفوتات داخل المناطق الخالية استعدادًا لإعداد ملفات المناطق الخالية للموسم الجديد 2023-2024.