الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أوناش المرور ترفع 85 سيارة ودراجة نارية متهالكة بالمحافظات

متهالكة
متهالكة

رفعت أوناش المرور 85 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الشوراع والميادين بمختلف محافظات الجمهورية لإعادة المظهر الحضاري.

وكانت الأجهزة الأمنية شنت حملات مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين، وبما يحد من وقوع الحوادث على الطرق، أسفرت الحملات عن تحرير 1976 مخالفة لقائدي الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة.

وأهابت وزارة الداخلية، بقائدي الدراجات النارية، الالتزام بارتداء الخوذة، كما تهيب الوزارة بقائدي السيارات، السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية، ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبًا للمسائلة القانونية.

وكانت الإدارة العامة للمرور، قد وجهت العديد من الخدمات والتمركزات المرورية، بمختلف الطرق والمحـاور السريعة، على مستوى الجمهورية، فضلاً عن القيام بحملات مكثفة، لمتابعة إلتزام قائدي السيارات بقوانين وآداب المرور، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأسفرت الجهود خلال شهر، عن تحرير 86034 مخالفة مرورية متنوعة، كما تم المرور على 905 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ3886 من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية 17 منهم، وفحص 3794 مركبة، تبين مخالفة 158 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ20415 من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية 1182 سائقاً منهم.

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