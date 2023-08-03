الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تتلمذ على يديه يونس شلبي.. محطات فارقة في حياة الكوميديان أحمد عقل

أحمد عقل
أحمد عقل

يصادف اليوم 3 أغسطس ذكرى ميلاد الفنان الكوميديان أحمد عقل، الذي تميز بخفة الظل واعتمد أكثر على تقديم الأدوار الكوميدية ليشتهر في عدة أعمال مسرحية.

وأشتهر الفنان الكوميديان أحمد عقل بتقديم العديد من الأدوار المختلفة والمميزة وكانت بدايته الفنية من خلال المسرح الذي عشقه وأعتاد على سماع ضحكات الجماهير على إيفهاته، ليحقق الشهرة الكبيرة وسط ألمع نجوم الوسط الفني.

ولد الفنان الكوميديان أحمد عقل في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية عام 1933، والتحق بكلية الآداب ليبدأ شغفه في مجال السينما والمسرح، وتخرج من الجامعة وعمل مدرساً 7 سنوات وخلالهم أسس المسرح المدرسي، وتتلمذ على يديه في تلك الفترة الفنان يونس شلبي.

محطات فارقة في حياة الكوميديان أحمد عقل

وقدم الكوميديان أحمد عقل العديد من الأعمال المسرحية وصل عددهم أكثر من 50 عملا مسرحيا، وتميز في تقديم الأعمال الدرامية والسينمائية وأبرزهم:"عجميستا - العيال هربت - طرح الصبار - مطب صناعي - أحلام عمرنا - الحاسة السابعة - السفارة في العمارة - سيد العاطفي - عيال حبيبة - فرحان ملازم آدم - الباشا تلميذ - بحب السيما - حبك نار - كيمو وأنتيمو المشخصاتي - ديل السمكة  - قصاقيص العشاق - النعامة والطاووس - معالي الوزير"، وغيرها من الأعمال الفنية.

ومن ضمن الأعمال الدرامية التي برع بها الفنان الراحل أحمد عقل: "حضرة المتهم أبى" مع الفنان نور الشريف، "يتربى فى عزو" مع الفنان يحيى الفخرانى، "أحلامك أوامر"، “حارة العوانس”، “دموع الرجال”، و"حكايات زوج معاصر" مع الفنان أشرف عبدالباقي، و"ضمير ابلة حكمت"، “قلب الأسد”، و"مسلسل حكايات مجنونة"، “سر الأرض”، “صور ملونة”، “اللص الذي أحبه”، “بيت أبو الفرج”، وغيرها من الأعمال الدرامية التي عشقها وتعلق بها الجماهير.

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