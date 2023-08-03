"قعدة حشيش" تنتهى بقتل امرأة وحبس طليقها الجزار فى المطرية

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس جزار بتهمة قتل طليقته بعد تعاطيهما المخدرات معًا داخل شقة بمنطقة المطرية 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والتصريح بدفن جثة المجني عليها عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من أحد المستشفيات يفيد بوصول جثة سيدة عليها آثار إصابات بمناطق متفرقة، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة مصابة بجروح وكدمات شديدة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن طليقها وراء ارتكاب الواقعة أثناء تواجدهما داخل شقة بمنطقة المطرية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأن الضحية كانت معه فى شقته.

أضاف المتهم أنهما تعاطيا معًا الحشيش المخدر، أثناء تواجدهما داخل الشقة ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام خلالها بالتعدى عليها بالضرب حتى فارقت الحياة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.